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В ЦИК посоветовали КПРФ «не проспать» подготовку к пенсионному референдуму

16:33, 15.08.2018
В ЦИК посоветовали КПРФ «не проспать» подготовку к пенсионному референдуму
Фото: kremlin.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала КПРФ активнее регистрировать инициативные группы в регионах для проведения референдума по повышению пенсионного возраста.

«Вместо того чтобы жаловаться, КПРФ надо активнее работать. У них [пока что лишь] две группы зарегистрированы — в Алтайском крае и Иркутской области. Сейчас у них есть возможность [организовать референдум], если они не проспят и быстренько будут развивать там свои инициативные группы», — цитируют «Ведомости» Памфилову.

По ее словам, «никаких препятствий» для инициаторов референдума нет, а конкурирующие за его проведение группы могут объединиться.

Ранее ЦИК одобрил формулировки вопросов, которые три инициативные группы из Москвы, Подмосковья и Алтайского края предложили вынести на референдум против повышения пенсионного возраста.

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