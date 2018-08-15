Радиостанция «Спорт FM» официально прекратила свое вещание

В ночь на 15 августа радиостанция «Спорт FM» официально прекратила свое вещание. Вместо нее был запущен проект «Studio 21».

По сообщению «Федерал пресс», проект «Studio 21», созданный генеральным директором «Европейской медиа группы» (ЕМГ) Романом Емельяновым, будет ориентирован на молодежную музыку. Былого освещения спортивных программ в сетке вещания не ожидается.

При этом все сотрудники «Спорт FM» были уволены и прекратят числиться в штате 31 августа. Им запретили прощаться со слушателями, чтобы не поднимать лишнего шума вокруг закрытия радиостанции.

Ранее «Реальное время» публиковало подробный материал о прекращении вещания «Спорт FM».