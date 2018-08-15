«Алексеевскдорстрой» уличили в незаконном пользовании землей в Новошешминске

Прокуратура Новошешминского района выявила факт самовольного захвата земельного участка ОАО «Алексеевскдорстрой».

Компания, по данным следствия, незаконно использовала земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м в Новошешминске без правоустанавливающих документов.

«На указанном земельном участке предприятие самовольно складирует дорожно-строительные материалы (песчано-гравийная смесь), использует дорогу и разместил шесть навесных оборудований для зимнего содержания дорог», — говорится в сообщении прокуратуры РТ.



По итогам проверки в отношении начальника Новошешминского участка ОАО «Алексеевскдорстрой» возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка.

Ранее сообщалось, что ОАО «Алексеевскдорстрой» заключило контракт с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на ремонт 16 километров трассы Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.