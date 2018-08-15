Василий Уткин получил 783 000 рублей от Первого канала за один репортаж с матча ЧМ

Стала известна сумма гонорара за работу комментатора Василия Уткина на чемпионате мира на Первом канале.

Всего за время мундиаля телекомментатор отработал всего на одном матче, за что заработал 783 тысячи рублей. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщил сам Уткин.

«Ну что же, назвался груздем — полезай. Пришли деньги от Первого за чемпионат мира. Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить; ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране — что я торговаться что ли стану. Поработал я меньше, чем думалось. Один матч. Уж сколько получилось. Это был мой чемпионат. Один матч. 783 000 рублей», — написал Уткин.

Ожидается, что все заработанные средства, с округлением до миллиона рублей, пойдут в благотворительный фонд «Выход».