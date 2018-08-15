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Имущество Волго-Камского банка продают за 454 млн рублей

12:21, 15.08.2018
Имущество Волго-Камского банка продают за 454 млн рублей
Фото: pixabay.com

Агентство по страхованию вкладов выставило на продажу недвижимое имущество банкротящегося Волго-Камского банка.

Всего на торгах представлено 24 лота. Потенциальным покупателям предлагают офисы банка, земельные участки, а также другую недвижимость в Самаре и Тольятти. Так, центральный офис банка площадью 671,3 кв. м в региональной столице оценивают в 76 млн рублей.

Общая стоимость имущества банка составляет 454 млн рублей, пишет «Волга Ньюс».

Напомним, финансовые проблемы у Волго-Камского банка начались осенью 2013 года. Спустя некоторое время у него была отозвана лицензия. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 5,8 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
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