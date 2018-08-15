На обновление ограды летнего сада в Ижевске потратят 21 млн рублей

21 млн рублей израсходуют в общей сложности на обновление ограды Летнего сада имени Максима Горького в Ижевске. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал его директор Сергей Буторин.

Он отметил, что уже завершена реконструкция центральной входной группы и центральной части забора вдоль ул. Горького.

— Старый забор уже просто падал, и на фотографиях видна разница между старым и новым ограждением. Особенность в том, что новый забор — аналог того самого первого забора в Летнем саду XIX века и придает шикарный вид с улицы Горького, — сказал Буторин.

На обновление центральной части ограды было потрачено 12 млн рублей, входная группа обошлась в 2,2 млн рублей. По словам руководителя учреждения, в следующем году планируется доделать северную часть забора, на это уйдет еще около 7 млн рублей.



В саду продолжаются работы по благоустройству территории.



ОАО «Летний сад им. Горького» находится в собственности города. Оно управляет муниципальными парками и скверами в столице Удмуртии.



Летний сад в Ижевске появился в 1857 году, в 1928 году ему присвоено имя писателя Максима Горького.

