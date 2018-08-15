Страховщики заявили о недоборе прибыли по ОСАГО на 73 млрд рублей

Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал финансовые показатели за 15 лет. В результате страховщики недосчитались 73 млрд рублей прибыли по ОСАГО.

Прибыльность в этой сфере оказалась в 7 раз ниже запланированной, пишет «Коммерсант». Законодательство ограничивает прибыльность 5%, однако за 15 лет она составила только 0,7%.

Ситуация стала выправляться после ввода практики возмещения ремонтом. Однако страховщики ждут и других шагов навстречу. Они рассчитывают на реформирование сферы Центробанком.