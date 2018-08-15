В Саратовской области застрелили судью

Судья Энгельсского районного суда Ринат Кудашев был застрелен в ночь на 15 августа. Инцидент произошел в селе Балтай в Саратовской области.

По данным издания «Взгляд-инфо», Кудашев находился в отпуске. После похода в баню у него произошла ссора с 61-летним дядей. В ходе конфликта судья был ранен из охотничьего ружья. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

Подозреваемый сначала скрылся с места преступления, но под утро был задержан. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по области. На данный момент все подробности произошедшего выясняются.

Напомним, ранее в ночном клубе в Узбекистане охранник зарезал чемпиона страны по ММА.