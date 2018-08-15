«МегаФон» закроет VK Mobile через месяц
Оператор мобильной связи «МегаФон» сообщил о решении окончательно закрыть проект VK Mobile.
Он будет ликвидирован 14 сентября, говорится в пресс-релизе оператора.
«Абоненты могут бесплатно заменить свою SIM-карту с сохранением номера в салоне оператора и подключить любой другой тариф», — сообщает пресс-служба «Мегафона».
Оператор обещает перешедшим на новый тариф сохранение всех преференций плюс скидку.
Напомним, что осенью 2017 года «МегаФон» совместно с соцсетью «ВКонтакте» (входит в Mail.ru group) запустил виртуального оператора VK Mobile. Однако уже весной оператор был заменен обычным тарифом из-за низкого спроса.
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