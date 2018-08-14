Новым послом Индии в России стал Бала Венкатеш Варма

Бала Венкатеш Варма, ранее занимавший пост посла Индии в Испании, назначен новым послом своей страны в Российской Федерации. Об этом сообщили жв индийском МИД.

На новом посту Варма сменил Панкаджа Сарана, который ранее был назначен заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности, передает "РИА Новости".



Варма владеет русским языком и хорошо знает Россию. Ранее он работал в посольстве Индии в Москве в качестве третьего секретаря, второго секретаря, а также советника по политическим вопросам. Он также является специалистом по вопросам разоружения.

В прошлом году новым послом России в Индии стал Николай Кудашев.