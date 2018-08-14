«Росгосстрах» подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей

«Росгосстрах» подал иск к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 241,8 млн рублей. Об этом говорится в сообщении страховщика.

«Убытки причинены в результате продажи принадлежавших СК „Росгосстрах“ 100% акций СЗАО „РГС-Армения“ компании Cimarex Management Limited по заниженной цене», — приводит текст сообщения "Интерфакс".

Иск подан в Арбитражный суд Московской области 14 августа. Третьей стороной выступает Банк России.

Дмитрий Макаров был гендиректором страховщика с 2013 года. Он покинул занимаемую должность осенью 2017 года. Всего он проработал в «Росгосстрахе» 14 лет.