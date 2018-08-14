МОК включил хоккей в утвержденную программу Олимпиады 2022 года

Хоккей с шайбой на льду включен Международным олимпийским комитетом (МОК) в утвержденную программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Отмечается, что программа игр была утверждена еще 18 июля. Она включает в себя женский и мужской хоккей на льду, передает «Р-Спорт».

«В женский турнир добавлены две команды, что соответствует принципам гендерного равенства на Играх» — уточнили в МОК.

Ранее комментатор TSN Горд Миллер сообщил, что президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель планирует реформу мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине. По словам Миллера, рассматривались четыре варианта, один из которых полностью исключал хоккей из программы Олимпиады.