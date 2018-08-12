МОК может исключить хоккей из программы Олимпийских игр

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель планирует реформу мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Об этом сообщил комментатор TSN Горд Миллер у себя в Twitter.

Судя по его сообщению, есть четыре варианта развития событий: провести Олимпиаду с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), провести игры без участия игроков НХЛ, допустить для участия в турнире игроков не старше 23 лет ( по аналогии с олимпийским футбольным турниром) или полностью исключить хоккей из программы Олимпиады.

По словам Миллера, может быть принят любой из указанных вариантов.

Напомним, что зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Китае. При этом соревнования пройдут в трех городах — Пекине, северо-западном пекинском уезде Яньцин и в городе Чжанцзякоу.