В правилах долевого строительства для Крыма сделают исключения — Минстрой

Минстрой подготовит изменения в правила долевого строительства для застройщиков Крыма. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.



«Организации, которые находятся в Крыму, они вроде бы хорошие, добротные, но по ряду тех позиций, которые мы прописали в законе, они не подходят под финансовые ограничения», — приводят его слова «Ведомости».

Отмечается, что соответствующие изменения будут внесены в законодательство или через подзаконный акт.

Напомним, с 1 июля 2018 года начал действовать закон, который должен усилить защиту прав дольщиков.

