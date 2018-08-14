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В правилах долевого строительства для Крыма сделают исключения — Минстрой

17:46, 14.08.2018
В правилах долевого строительства для Крыма сделают исключения — Минстрой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минстрой подготовит изменения в правила долевого строительства для застройщиков Крыма. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Организации, которые находятся в Крыму, они вроде бы хорошие, добротные, но по ряду тех позиций, которые мы прописали в законе, они не подходят под финансовые ограничения», — приводят его слова «Ведомости».

Отмечается, что соответствующие изменения будут внесены в законодательство или через подзаконный акт.

Напомним, с 1 июля 2018 года начал действовать закон, который должен усилить защиту прав дольщиков.

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