Петр Хохряков: «Много моментов не забили, но это хоккей»
На старте Кубка губернатора Челябинской области уфимский «Салават Юлаев» проиграл в овертайме магнитогорскому «Металлургу» — 1:2.
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Петр Хохряков дал комментарий пресс-службе уфимского клуба.
— Как оцените игру в неравных составах?
— Мы много удалялись, но в меньшинстве сыграли здорово. Будем так же работать, продолжать.
— У команды перед игрой был план. Удалось сыграть по нему?
— В целом хорошо играли, много моментов не забили, но это хоккей.
— Поражение сильно расстроило команду?
— Конечно, всегда неприятно проигрывать, будем работать.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым