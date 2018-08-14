Петр Хохряков: «Много моментов не забили, но это хоккей»

На старте Кубка губернатора Челябинской области уфимский «Салават Юлаев» проиграл в овертайме магнитогорскому «Металлургу» — 1:2.



Нападающий ХК «Салават Юлаев» Петр Хохряков дал комментарий пресс-службе уфимского клуба.

— Как оцените игру в неравных составах?

— Мы много удалялись, но в меньшинстве сыграли здорово. Будем так же работать, продолжать.

— У команды перед игрой был план. Удалось сыграть по нему?

— В целом хорошо играли, много моментов не забили, но это хоккей.

— Поражение сильно расстроило команду?

— Конечно, всегда неприятно проигрывать, будем работать.