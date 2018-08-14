Новости спорта

18:00 МСК
Новости раздела
Спорт

Петр Хохряков: «Много моментов не забили, но это хоккей»

17:19, 14.08.2018

На старте Кубка губернатора Челябинской области уфимский «Салават Юлаев» проиграл в овертайме магнитогорскому «Металлургу» — 1:2.

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Петр Хохряков дал комментарий пресс-службе уфимского клуба.

— Как оцените игру в неравных составах?
— Мы много удалялись, но в меньшинстве сыграли здорово. Будем так же работать, продолжать.

— У команды перед игрой был план. Удалось сыграть по нему?
— В целом хорошо играли, много моментов не забили, но это хоккей.

— Поражение сильно расстроило команду?
— Конечно, всегда неприятно проигрывать, будем работать.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты