«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» со счетом 2:1
Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» из Магнитогорска в матче предсезонного хоккейного турнира на Кубок губернатора Челябинской области.
Игра проходила в Челябинске и закончилась в пользу «Металлурга» со счетом 2:1. За уфимцев шайбу забил Владимир Ткачев, в составе магнитогорской команды голы реализовали Никита Язьков и Максим Матушкин.
Напомним, в рамках турнира также сыграют челябинский «Трактор» и «Авангард» (Омская область).СпортХоккей Башкортостан
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