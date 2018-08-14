«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» со счетом 2:1

Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» из Магнитогорска в матче предсезонного хоккейного турнира на Кубок губернатора Челябинской области.

Игра проходила в Челябинске и закончилась в пользу «Металлурга» со счетом 2:1. За уфимцев шайбу забил Владимир Ткачев, в составе магнитогорской команды голы реализовали Никита Язьков и Максим Матушкин.

Напомним, в рамках турнира также сыграют челябинский «Трактор» и «Авангард» (Омская область).