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Муниципальный «Ижводоканал» потратит почти 2 млн рублей на два новых автомобиля

15:34, 14.08.2018
Муниципальный «Ижводоканал» потратит почти 2 млн рублей на два новых автомобиля
Фото: pp-udmurt.ru

Муниципальное предприятие «Ижводоканал» приобретет два автомобиля Kia. Информация об этом появилась на Витрине закупок Удмуртской Республики. Предприятие намерено купить Kia Cerato за 992 156 рублей и Kia Rio за 838 603,50 рублей или их эквиваленты.

Согласно техническому заданию, оба автомобиля должны быть черного цвета, оснащены 6-ступенчатой трансмиссией автомат, бензиновым двигателем, фронтальными и боковыми подушками безопасности, бортовым компьютером, системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, комплектом летних и зимних колес, а также одним запасным, аудиосистемой с радио и т. д.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 августа.

МУП г. Ижевска «Ижводоканал» занимается в столице Удмуртии холодным водоснабжением и водоотведением. Предприятие последние два года показывает прибыль. В 2016 году она составила 34,8 млн рублей, в 2017 — 50 млн рублей, до этого несколько лет наблюдались убытки.

Бизнес Удмуртия
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