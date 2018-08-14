Муниципальный «Ижводоканал» потратит почти 2 млн рублей на два новых автомобиля

Муниципальное предприятие «Ижводоканал» приобретет два автомобиля Kia. Информация об этом появилась на Витрине закупок Удмуртской Республики. Предприятие намерено купить Kia Cerato за 992 156 рублей и Kia Rio за 838 603,50 рублей или их эквиваленты.

Согласно техническому заданию, оба автомобиля должны быть черного цвета, оснащены 6-ступенчатой трансмиссией автомат, бензиновым двигателем, фронтальными и боковыми подушками безопасности, бортовым компьютером, системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, комплектом летних и зимних колес, а также одним запасным, аудиосистемой с радио и т. д.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 августа.

МУП г. Ижевска «Ижводоканал» занимается в столице Удмуртии холодным водоснабжением и водоотведением. Предприятие последние два года показывает прибыль. В 2016 году она составила 34,8 млн рублей, в 2017 — 50 млн рублей, до этого несколько лет наблюдались убытки.