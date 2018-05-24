Сбербанк: в 2018 году экономика РФ потеряет более 1 трлн рублей от киберпреступности

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что потери для экономики России от киберпреступности в 2018 году могут существенно вырасти. В прошлом году потери составили 600—650 млрд рублей.



«Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 трлн рублей», — цитирует «РИА Новости» Кузнецова.

Он отметил, что цифра может быть изменена в меньшую сторону, если будет сделан рывок в вопросах информационной защиты личности и бизнеса.

Сейчас ВВП России оценивается примерно в 92 трлн руб. Таким образом, потери от киберпреступлений могут превысить 1 процент ВВП.