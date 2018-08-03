Путин утвердил повышение НДС до 20 процентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом сохранятся пониженные ставки НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарств и медицинских изделий.

Напомним, что 24 июля закон о повышении НДС с 18 до 20% приняла Госдума РФ. Спустя несколько дней его одобрил Совет Федерации. Ожидается, что повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Ранее сообщалось, что 80% крупных компаний России планируют после увеличения НДС повысить цены на свою продукцию.