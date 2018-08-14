Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев: «Тренер будет решать, кого выпускать на поле»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (1:0):

— Мы контролировали игру. Пытались взломать оборону соперника, переводя мяч с одного фланга на другой, и в конце матча смогли добиться своего. Что касается ухода Смолова, то у нас много нападающих, а тренер будет решать, кого выпускать на поле. Мы же должны работать на тренировках, — передает слова молодого нападающего корреспондент «Реального времени».



Напомним, «Уфа» потерпела первое поражение в сезоне. 16 августа уфимский клуб сыграет ответную встречу Лиги Европы в Люксембурге против команды «Прогрес Нидеркорн» (первый матч уфимцы выиграли — 2:1).

