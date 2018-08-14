«Салават Юлаев» и «Металлург» откроют Кубок губернатора Челябинской области

14 августа в Челябинске стартует предсезонный хоккейный турнир на Кубок губернатора Челябинской области.

В нем, помимо челябинского «Трактора», сыграют «Металлург» из Магнитогорска, уфимский «Салават Юлаев» и «Авангард» (Омская область).

В первом матче в 13.00 мск на лед выйдут давние соперники — «Салават Юлаев» и «Магнитка». В вечернем поединке сыграют «Трактор» и «Авангард».

Уфимцы в рамках предсезонного сбора в Виерумяки (Финляндия) в контрольном матче победили челябинский «Трактор» — 4:0. «Металлург» в последней товарищеской встрече на своих предсезонных сборах разгромил сборную Италии со счетом 7:0.