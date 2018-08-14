Экологи вновь зафиксировали превышение сероводорода в Оренбурге

В Оренбурге вновь зафиксировано превышение сероводорода в воздухе.

На этот раз допустимая концентрация вредных веществ оказалась выше в 25 раз. Неприятный запах ощутили жители в нескольких районах города, в том числе на границе санитарно-защитной зоны водоканала Оренбурга, сообщили местные власти.

На встрече с руководством «Оренбург Водоканала» губернатор региона Юрий Берг указал на неэффективность принимаемых действий. По его словам, предприятие осуществляет недостаточные меры по устранению данной проблемы.

Напомним, ранее в Оренбурге экологи зафиксировали превышение в 10 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере. В итоге было установлено, что предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения «Оренбург Водоканала».