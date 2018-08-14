Помощник Бастрыкина прибыл в Чувашию для контроля за расследованием дела об изнасиловании в детском лагере

Старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров прибыл в Чувашию, чтобы проконтролировать ход расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней в детском лагере.

Он встретился с потерпевшей и ее законным представителем, ознакомился с их жилищно-бытовыми условиями, передает пресс-служба СКР.

Также Комиссаров предложил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву создать в районах республики специальные комнаты для общения с несовершеннолетними. Губернатор идею поддержал.

Помощник главы Следкома встретился также с руководством республиканской психиатрической больницы, классным руководителем потерпевшей и другими фигурантами дела.

Напомним, что в прошлом году житель Чувашии заявил, что его дочь изнасиловали в лагере «Созвездие», расположенном в Ядринском районе республики. Позже в СМИ появилась информация о ненадлежащем усердии местных следователей в расследовании дела.