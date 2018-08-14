Пользователи соцсетей сняли картонного гаишника на въезде в Чистополь

Фото: скриншот видеозаписи

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на въезде в Чистополь появилась картонная фигура инспектора ГИБДД. Скорее всего, он был установлен для снижения количества нарушений на участке дороги.

Видеозапись с новым «сотрудником органов» появилась в соцсетях.

«Не исключено, что на данном участке дороги станет меньше нарушений скоростного режима хотя бы потому, что большинство автомобилистов обязательно притормозят рядом с муляжом, чтобы его получше рассмотреть», — пишет «Татар-информ».