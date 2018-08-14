Сын личного фотографа Путина может стать замначальника управления по внутренней политике
В администрации президента РФ обсуждают кандидатуру куратора кадровых проектов Кремля Антона Награльяна. Он может занять должность замначальника управления по внутренней политике.
На сегодня Награльян возглавляет департамент регионального кадрового резерва управления президента по внутренней политике (УВП).
Отец чиновника работал в журнале «Огонек» и был личным фотографом Владимира Путина, пишут «Ведомости».
Награльян курирует программу «Лидеры России» и «школу губернаторов».
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