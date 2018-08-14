Российский рынок мотоциклов вырос впервые с 2015 года

Объем российского рынка новых мотоциклов в первом полугодии 2018 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным показаталем прошлого года и составил 5,5 тыс. единиц.

В 2015—2017 годах рынок мототехники в нашей стране неизменно демонстрировал падение. Такая же ситуация наблюдалась и в l квартале 2018 года. Тогда он упал на 25%, но во ll квартале ситуация изменилась.

Эксперты отмечают, что благодаря сезонным факторам, с апреля по июнь продажи мотоциклов оказались почти в 10 раз больше, чем в январе — марте этого года. В результате, в целом по полугодию рынок мотоциклов показал 22% роста, говорится в исследовании «Автостата».

Напомним, что российский рынок подержанных мотоциклов упал на 35% за I квартал 2018 года.