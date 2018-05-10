Российский рынок подержанных мотоциклов упал на 35% за I квартал 2018 года

Российский рынок подержанных мотоциклов по итогам I квартала 2018 года составил 5 тысяч единиц, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Это следует из данных аналитического агенства "Автостат".

Лидером по продаж остается Honda. За январь-март текущего года было продано 1,2 тыс. подержанных мотоциклов. Второе место занимает Yamaha — 756 экземляров, третьим идет Suzuki (532 мотоциклов). В топ-5 также входят Kawasaki (353 шт.) и BMW (302 шт.).

Больше всего мотоциклов было продано в Москве (660 шт.), Краснодарском крае (542 шт.), Московской области (502 шт.), а также в Санкт-Петербурге (331 шт.) и Свердловской области (190 шт.).

Отметим, что с января по сентябрь прошлого года рынок новых мотоциклов в России просел на 40%. При этом на 5,3% выросли продажи лидера российского рынка мотоциклов BMW.