ДУМ РТ 1 сентября откроет в Альметьевске татарскую школу

В Альметьевске 1 сентября 2018 года по инициативе Духовного управления мусульман РТ и Альметьвского мухтасибата откроется новая татарская школа «Нур».

В ней помимо общеобразовательных предметов дети смогут факультативно изучать исламские дисциплины. Мальчики и девочки будут обучаться раздельно.

В новом 2018-2019 учебном году планируется принять 15 мальчиков и 15 девочек. Школа размещается по улице Волгоградская 20, сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Также отмечается, что Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ознакомился с ходом ремонтных работ в здании, условиями для учебных процессов и учебными программами школы. В настоящее время ремонт здания продолжается.