Водителя убитых в ЦАР российских журналистов поместили в тюрьму для его безопасности

Водителя убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко поместили в тюрьму. Об этом сообщили в российском посольстве.

Сейчас он проходит по делу как свидетель. Его свободу ограничили, чтобы иметь доступ к нему в случае следственных действий, а также чтобы не подвергать его жизнь опасности, передает «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что группа российских следователей еще не приехала в ЦАР. «Мы ждем их приезда, но дата неизвестна», — добавил представитель дипмиссии.

Ранее сообщалось, что расследование убийства журналистов в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.