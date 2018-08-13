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Казанского «киллера тараканов» заставили убрать объявление о «заказных убийствах»

21:04, 13.08.2018
Казанского «киллера тараканов» заставили убрать объявление о «заказных убийствах»
Фото: скриншот vk.com

В Казани задержали бизнесмена, который наклеил на свой автомобиль объявление о «заказных убийствах».

Машину с надписью «Заказные убийства, рэкет, мошенничество» и номером телефона на заднем стекле заметили в Казани на минувшей неделе. В беседе с полицейскими водитель автомобиля пояснил, что у него есть компания, которая занимается мором тараканов и клопов. По всей видимости, мужчина таким объявлением пытался привлечь внимание к своим услугам.

Также выяснилось, что мужчина не прошел в положенный срок техосмотр, а стекла его автомобиля были тонированы. В итоге на водителя были составлены два административных материала, пишет «Вечерняя Казань.

После этого он снял тонировочную пленку и рекламу о «заказных убийствах».

Происшествия Татарстан
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