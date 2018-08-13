В одном из дворов Нижнекамска произошла массовая драка

В одном из дворов Нижнекамска произошла массовая драка, в которой участвовали семь человек. Видео происшествия опубликовали его очевидцы.

Драка произошла во дворе дома №39 на улице Корабельной. Сначала в ней участвовали две компании — два человека из одной, четверо из другой. От криков проснулись жильцы дома. Вскоре во двор с двумя палками вышел местный житель, чтобы прекратить драку. Однако один из дерущихся кинул ему в голову кирпич.

После чего нападавшие несколько раз ударили его палкой, а затем вновь стали избивать двух других.

Позже выяснилось, что полиция не будет возбуждать уголовное дело по данному факту, так как никто из участвовавших в драке не стал писать заявление, пишет KazanFirst.

Ранее в Казани полиция задержала около 30 человек после жалоб жителей на постоянные драки в микрорайоне «Жилплощадка». Задержанных подозревают в причастности к молодежной группировке.