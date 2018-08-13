В Мордовии инфляция достигла 1,6% в годовом выражении

С начала 2018 года цены в Мордовии выросли на 1,6%. По итогам июля инфляция достигла отметки 0,2%.

За месяц услуги в республике подорожали на 1%, следует из материалов Мордовиястата.

При этом цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,03% (с начала года — выросли на 1,3%). Цены на непродовольственные товары в июле не изменились, с начала года — выросли на 1,6%.

За семь месяцев с начала 2018 года цены на товары и услуги в республике выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.