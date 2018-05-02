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Депутаты британского парламента приняли «поправку Магнитского»

09:26, 02.05.2018
Депутаты британского парламента приняли «поправку Магнитского»
Фото: pxhere.com

Депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского», которая предусматривает введение санкций за грубые нарушения прав человека.

Поправка была внесена министерством иностранных дел Соединенного Королевства и принята без голосования, уточняет ТАСС.

Внесенные изменения соответствуют принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз ряду иностранных чиновников.

Теперь законопроект вместе с поправкой рассмотрят в Палате лордов. Затем поправка будет направлена королеве Елизавете II, чтобы она выдала на него так называемую королевскую санкцию.

Напомним, что в конце 2017 года США ввели санкции по «глобальному закону Магнитского», в том числе против Артема Чайки, сына генпрокурора РФ Юрия Чайки. Всего в список вошли 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними.

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