Депутаты британского парламента приняли «поправку Магнитского»

Депутаты парламента Великобритании приняли «поправку Магнитского», которая предусматривает введение санкций за грубые нарушения прав человека.

Поправка была внесена министерством иностранных дел Соединенного Королевства и принята без голосования, уточняет ТАСС.

Внесенные изменения соответствуют принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз ряду иностранных чиновников.

Теперь законопроект вместе с поправкой рассмотрят в Палате лордов. Затем поправка будет направлена королеве Елизавете II, чтобы она выдала на него так называемую королевскую санкцию.



Напомним, что в конце 2017 года США ввели санкции по «глобальному закону Магнитского», в том числе против Артема Чайки, сына генпрокурора РФ Юрия Чайки. Всего в список вошли 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними.