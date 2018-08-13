Верховный суд РТ отклонил жалобу «Алтынбанка» на оправдательный приговор

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В Казани вступил в силу оправдательный приговор по делу Рафаэля Фаттахова, директора и учредителя ООО «Чулпан трейд», а также бывшего замглавы ХК «Татнефтепродукт». Верховный суд Татарстана признал его невиновным в хищении 60 млн рублей у «Алтынбанка».

Оправдание Фаттахова пытались оспорить как банк, так и прокуратура. Их представители просили отменить июньский приговор Ново-Савиновского райсуда Казани и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь в том числе на показания свидетелей.

Адвокат оправданного на заседании ВС РТ заявлял, что тут экономический спор, а не кража белья во дворе, чтобы опираться лишь на показания свидетелей. Сам Фаттахов называл свое уголовное преследование незаконным способом давления.

Подробности — в репортаже «Реального времени».