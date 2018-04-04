АС РТ признал недействительными две сделки «ИнтехБанка» на 19,9 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными две сделки ПАО «ИнтехБанк» на сумму 19,9 млн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, суд восстановил обязательства ООО «Арканар» перед банком в размере 9,3 млн рублей и ООО «Матти Рус» в размере более 9,5 млн рублей.

По четырем заявлениям о признании сделок недействительными АСВ было отказано. Все они касаются выдачи денег с рублевых и валютных счетов физических лиц, открытых в ТФБ, на сумму 6,4 млн рублей.

Также АСВ отказалось от иска к вкладчику «ИнтехБанка» по выдаче 1,3 млн рублей в связи с выявлением дополнительных обстоятельств.

Ранее суд обязал «ИнтехБанк» вернуть «Татфондбанку» дебиторскую задолженность на 450 млн рублей.