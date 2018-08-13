Центробанк приостановил закупку валюты для Минфина

Банк России приостановил покупку валюты для Министерства финансов России на внутреннем валютном рынке в четверг 9 августа.



Как следует из данных на сайте регулятора, Центробанк не совершал расчетов по покупке-продаже валюты для министерства 10 августа. Это означает, что фактически сделок по закупке валюты не было днем ранее, 9 августа.

При этом 8 августа ЦБ купил для ведомства валюты на 8,4 млрд рублей, а 7 августа на сумму 16,7 млрд рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил возможный отказ России от расчетов в долларах при торговле нефтью. По его мнению, страна может перейти к использованию национальных валют.