Новости экономики

17:15 МСК
Новости раздела
Экономика

Россия может отказаться от доллара при торговле нефтью – министр финансов

16:17, 12.08.2018
Россия может отказаться от доллара при торговле нефтью – министр финансов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил возможный отказ России от расчетов в долларах при торговле нефтью. По его мнению, страна может перейти к использованию национальных валют.

Соответствующий вопрос министру задал ведущий в эфире телеканала «Россия».

«Не исключено», — ответил Силуанов.

«Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — цитирует чиновника ТАСС.

Глава Минфина также заверил, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в России.

Напомним, что США могут ввести в отношении России еще два пакета санкций. На фоне этих новостей рубль серьезно упал.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок