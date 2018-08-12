Россия может отказаться от доллара при торговле нефтью – министр финансов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил возможный отказ России от расчетов в долларах при торговле нефтью. По его мнению, страна может перейти к использованию национальных валют.

Соответствующий вопрос министру задал ведущий в эфире телеканала «Россия».

«Не исключено», — ответил Силуанов.

«Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — цитирует чиновника ТАСС.

Глава Минфина также заверил, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в России.

Напомним, что США могут ввести в отношении России еще два пакета санкций. На фоне этих новостей рубль серьезно упал.