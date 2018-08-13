Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин: «Не удалось занять первое место в Казахстане. Будем исправляться в Уфе»

Форвард «Нефтехимика» Марат Хайруллин прокомментировал заключительный матч на Кубке президента Казахстана, в котором нижнекамцы уступили «Амуру».

«Плохо начали, потом вроде бы наладили игру, пошли моменты, но реализация хромала. Можно было забить много.

Сам немного не оправдал ожидания тренерского штаба. Доверили место в первом звене, мог сыграть лучше.

Да и в целом могли показать результат лучше, задача стояла занять первое место, но не удалось. Будем стараться исправиться в Уфе», — цитирует нападающего официальный сайт КХЛ.

После поражения от дальневосточников «волки» заняли второе место в итоговой таблице турнира в Астане. В конце августа нижнекамская команда примет участие в Кубке Башкортостана.