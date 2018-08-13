В AliExpress опровергли блокировку российских аккаунтов из-за споров с продавцами

Представители онлайн-площадки AliExpress опровергли слухи о блокировке аккаунтов пользователей из России из-за открытых споров с продавцами.



В компании заявили, что не наблюдают массовых жалоб на блокировки, а баны — «единичные случаи». Ранее о блокировках сообщил Akket.com.

«Эти ребята пишут тексты такого рода регулярно, нагоняя кликбейт по запросу на AliExpress. В этот раз все внезапно решили вдруг увидеть эту новость (непонятно почему) и сделать им трафик. Вопрос в другом — текст даже у них написан достаточно понятно и там указано, что причины блокировки — это как раз чаще всего подозрение на мошенничество», — приводит TJournal слова представителя AliExpress Russia.

Представители AliExpress пояснили, что обычно аккаунты блокируют у тех пользователей, чье соотношение заказов и открытых по ним споров «превышает все разумные пределы».