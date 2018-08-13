AliExpress начал блокировать аккаунты российских пользователей из-за открытых споров

Онлайн-площадка AliExpress начала блокировать аккаунты пользователей из России. Санкции применяются к тем, кто открыл споры с продавцами.

Речь идет о подозрениях в мошенничестве, и AliExpress блокирует только аккаунты с высоким соотношением заказов и открытых споров, пишет akket.com.

После прихода площадки в Россию многие покупатели обнаружили, что возможность предъявлять претензии к размеру или цвету товара зачастую позволяет сильно снижать цену покупки, а иногда и вовсе за нее не платить.