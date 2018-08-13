Дмитрий Черышев: «Играли агрессивно, на грани фола, что и требуем от футболистов»

Накануне ФК «Нижний Новгород» обыграл на поле соперника в Томске «Томь» — 1:0 в рамках очередного тура ФНЛ. Нижегородская команда шесть туров не проигрывает.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев подвел итог противостояния:

— Интересная игра, неплохие моменты. В первом тайме мы использовали один из них: правильно «накрыли» соперника, правильно начали прессинговать. Забили гол, в обороне сыграли «на ноль». Соперник понравился. Команда играет азартно, с огромным желанием. Также мне понравилась футбольная атмосфера в Томске. Мы сегодня очень старались и благодаря желанию и самоотдаче победили. Играли агрессивно, на грани фола, что и требуем от футболистов. И добились успеха!