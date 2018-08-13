Татарстан и Дагестан обсудили проведение в Казани Дня единства народов РД

В министерстве по национальной политике Дагестана прошла встреча с председателем сообщества татар РД «Туган Тел» Эльмирой Кадыровой и директором представительства Ассамблеи народов Татарстана в Елабуге Зулейхой Эмирбековой.



Они обсудили проведение Дня единства народов Дагестана, который пройдет в казанском Доме дружбы народов 15 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

В завершении встречи ее участники договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве.

Напомним, в августе в аэропорту Казани запустили первый рейс в Махачкалу, полеты совершает татарстанская компания «ЮВТ Аэро». Предполагается, что это будет способствовать развитию туризма, в том числе религиозного.