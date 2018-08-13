Юрий Семин: «Бывают такие периоды, когда ничего не залетает»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче 3-го тура РПЛ и незасчитанный гол Фарфана на 90-й минуте.

«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе — все что касалось до штрафной площади — никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом — это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.