Юрий Семин: «Бывают такие периоды, когда ничего не залетает»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче 3-го тура РПЛ и незасчитанный гол Фарфана на 90-й минуте.
«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе — все что касалось до штрафной площади — никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом — это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», — передает слова Семина корреспондент Sport24.ru. СпортФутбол
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