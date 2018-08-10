Зампред Верховного суда РТ Максим Беляев получил от президента республики звание и знак заслуженного юриста

Фото: пресс-служба ВС РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил нагрудный знак «Заслуженный юрист РТ» заместителю председателя Верховного суда республики по уголовным делам и автору цикла «Бандитская Казань» Максиму Беляеву.

Соответствующее звание Указом президента РТ было присвоено Беляеву 9 июля, уточняют в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Награждение состоялось в Набережных Челнах, где сегодня с участием руководства ВС РТ и главы республики открыли новый храм Фемиды. Еще один был построен и открыт в Нижнекамске в рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Именно в нем сегодня состоится совещание председателей районных (городских) судов по итогам работы за первое полугодие 2018 года.