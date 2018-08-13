Тренер «Зенита»: «Полоз и Цаллагов пропустят игру? У «Рубина» есть очень хороший тренер»

Тренер питерского «Зенита» Анатолий Тимощук в преддверии очного противостояния поделился мнением о состоянии казанского «Рубина» в нынешнем сезоне.

— Что можете сказать о нынешнем «Рубине»?

— У казанцев хорошая команды. У них были определенные проблемы с составом, они арендовали двух наших футболистов (нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Ибрагим Цаллагов, — «Известия»). Плюс их состав пополнили еще несколько игроков. Думаю, что у них достаточно крепкая команда. К тому же для нас исторически непросто складываются игры в Казани. Скорее всего, и предстоящий матч не станет исключением.

— Полоз и Цаллагов, скорее всего, не сыграют против вас. «Рубин» не захотел доплачивать компенсацию, предусмотренную в арендном соглашении. Также в предыдущем туре повреждение получил нападающий казанцев Сердар Азмун. Их отсутствие облегчит задачу «Зениту»?

— Думаю, что Азмун будет готов к матчу с нами. Что касается возможного отсутствия в составе казанцев наших игроков, то у «Рубина» есть резервы и есть очень хороший тренер, который найдет варианты, как выйти из непростой ситуации.

— За несколько дней до матча наставник «Рубина» Курбан Бердыев назвал тренера «Зенита» Сергея Семака самым перспективным тренером России. Можно ли назвать это элементом давления?

— Все видели, что было в прошлом сезоне. Мы также удачно стартовали, но потом начались все эти разговоры (на старте прошлого сезона многие эксперты начали пророчить «Зениту» чемпионство, в итоге команда заняла лишь пятое место, — «Известия»), которые не очень хорошо повлияли на команду. Надеюсь, мы сделаем из этого правильные выводы. Что же касается высказываний различных специалистов в адрес нашего главного тренера, то перспективность и сила тренера будет видна в матчах. У нас всех — тренерского штаба, футболистов — впереди еще очень много работы, чтобы добиваться тех целей, которые мы перед собой ставим, — сказал Тимощук.

Напомним, сегодня на стадионе «Казань Арена» пройдет матч между казанским «Рубином» и питерским «Зенитом». Встреча начнется в 20.00.

