Умара Джабраилова исключили из «Единой России»

Экс-сенатор Умара Джабраилова исключили из партии «Единая Россия». Об этом сообщила его адвокат Зима Бочалова.

«Решение, принятое советом регионального отделения партии «Единая Россия» по ЦАО, об исключении Умара Алиевича Джабраилова из партии считаю преждевременным, ошибочным и нелегитимным. Умар Джабраилов — бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом»,— приводит ее слова Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в конце августа 2017 года Джабраилова задержали в московской гостинице Four Seasons. По информации следствия, в состоянии опьянения экс-сенатор устроил стрельбу из наградного пистолета. В результате никто не пострадал. После задержания бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.