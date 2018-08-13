В 2018 году ипотека может достигнуть объема в 3 трлн рублей

Объем выдачи ипотеки в 2018 году может составить 3 трлн рублей. В этом случае показатель вырастет на 50%.

Прошлогодний рекорд в 2 трлн рублей может быть побит уже к сентябрю, пишут «Известия» со ссылкой на исследования ДОМ.РФ и Frank RG. По прогнозам аналитиков, к концу года будет выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 3 трлн рублей.

При этом за семь месяцев 2018 года, по предварительной оценке, было выдано 785 тысяч кредитов на сумму 1,55 трлн рублей. Таким образом, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 68%.