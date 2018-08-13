Skoda выведет бюджетный кроссовер Kamiq на российский рынок в 2019 году

Автопроизводитель Skoda планирует вывести свой самый компактный кроссовер Kamiq на российский рынок в 2019 году. Автомобиль начали производить и продавать в Китае этим летом.

Бюджетный кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 лошадиных сил. Коробка передач у авто либо механическая пятиступенчатая, либо шестиступенчатый «автомат», пишет faktom.ru.

В базовой версии Skoda Kamiq оснащается подушками безопасности, кондиционером, современной мультимедиа с тачскрином, камерой заднего вида и светодиодными фарами. Топовая модификация компактного кроссовера получает более широкий набор опций. Среди них, помимо кожаных кресел и люка с электроприводом, можно выделить боковые подушки и шторки, систему бесключевого доступа, парктроник, климат и круиз-контроль, также доступен запуск двигателя с кнопки.