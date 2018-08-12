Ведущий «Взгляда» назвал заказчиком убийства Листьева олигарха Березовского

Бывший коллега Владислава Листьева, ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров рассказал свою версию убийства журналиста. По его мнению, заказчиком выступил бизнесмен Борис Березовский.

Олигарх был одним из основных владельцев канала ОРТ, напомнил Захаров. В конце февраля 1995 года Листьев был назначен его гендиректором. Знаменитый журналист ввел мораторий на все виды рекламы на канале из-за применявшихся «серых» схем.

Рекламный бюджет оценивался в четверть миллиарда долларов. Листьеву начали угрожать, рассказал его коллега в интервью программе «Встретились — поговорили» портала mixtv.

В результате уже 1 марта того же года Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома.

Чуть позже муж Анны Политковской Александр, также являвшийся коллегой Листьева, усомнился в версии Захарова. По его словам, вопросами рекламы ведал совет директоров ОРТ, а не Листьев. Таким образом убийство гендиректора телеканала не решило бы проблему.

«Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор», — рассказал Политковский телеканалу «Рен ТВ».