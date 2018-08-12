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В Казахстане главы пяти государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

13:56, 12.08.2018
В Казахстане главы пяти государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Фото: kremlin.ru

Президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении в ходе саммита «каспийской пятерки», посвященного вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи.

«Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает чёткие правила его коллективного использования» — отметил президент России Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что саммит имеет неординарное, «поистине эпохальное значение».

Ранее сообщалось, что в рамках саммита будет подписан еще ряд межправительственных документов.

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